Mehmet Şimşek'in o sözleri gündem oldu: 'Çerez parası' dedikleri de listede!

Kamuda tasarruf programının ayrıntıları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2015'te yaptığı konuşma gündeme geldi. Şimşek, bakanlık yaptığı dönemde kamuda araç israfına yönelik gelen eleştirelere karşı "Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez" şeklinde konuşmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Paketi'ni ayrıntılarını duyurdu.

Tasarrufa, kamuda kullanılan ve bütçeden oldukça yüklü miktar ayrılan kamu araçlarının alımı ve kiralamasından başlayan Şimşek'in 2015'te sarf ettiği sözler gündeme geldi.

VİZYON YOK DİYE ELEŞTİRMİŞTİ

Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada, araç kiralamalarının bütçeye yönelik masrafını eleştirenlere vizyonsuz diyerek, şu sözleri sarf etmişti:

"Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez... Bakın 2014 yılında Türkiye’deki bütün araçların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı 3.3 milyar liradır. Türkiye’nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7’de bahsediyoruz. Bakın, şu anda bütün siyaset indirgenmiş, binde 7’ye indirgenmiş. Niye? Çünkü vizyon yok, program yok, proje yok."


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