Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

CHP'li Deniz Yücel, Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketine tepki gösterdi. Yücel, "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:13
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenledikleri basın toplantısıyla “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni açıkladı.

Pakete ilişkin CHP'den ilk değerlendirmeyi CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel yaptı.

"ASIL HEDEF 1. PARTİ OLAN CHP’Yİ ZAYIFLATMAK"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı" ifadesini kullanan Yücel şunları kaydetti:

"Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"


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