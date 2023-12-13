Mehmet Şimşek'in sözlerine tepki gösterildi! Kiralara asgari ücret düzenlemesi talebi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:42

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konutlardaki kira artış hızının gerilemeye başladığını ve bunun da enflasyona yönelik pozitif etki yapacağını belirtti.

Şimşek'in "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı” sözlerine kiracılardan tepki geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, Bakan Mehmet Şimşek'in "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" sözlerini yalanladı, kiracıların kış günü sokağa atıldığını söyledi.

Cengiz Kul Antalya’da en düşük kiralık evin 10 bin liradan başladığını hatırlatarak “Mehmet Şimşek büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirtmiş lakin bizler de bu ülkede yaşıyoruz, bırakın büyükşehirlerde gerilemeyi Anadolu ve kırsal kesimde dahi hâlâ ev sahibi tarafından kiracılar sokağa atılma, darpedilme ve tehditlerle karşı karşıya” dedi.

RUTUBETLİ EVLER 10 BİN LİRADAN KİRAYA VERİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Adana ve Malatya’da kiracıların kış günü dışarı atıldığını söyleyen Kul, “Bu iki il de büyükşehir. Bakana soruyorum yetmedi mi sokağa atılan genç, yaşlı, kadın, dar gelirli vatandaşın çilesi? Biz meclise 36 maddelik çözüm ile gittik, inceleyip bakabilirler. Antalya’da bugün en düşük kiralık ev 10 bin liradan başlıyor ve bunlara ev demeye de dilim varmıyor. Bu evler 1+1 odaya sahip ancak rutubet ve nemden geçilmiyor. Artık zaten binalarda bulunan dükkan ve işletmeye verilen yerler bile meskene çevrilip kiralık olarak veriliyor” diye konuştu.

KİRALARA ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ TALEBİ

Asgari ücretin belirlenme biçimine değinen Cengiz Kul, “Önümüzde asgari ücret görüşmeleri var belirlenen miktar bu ülkede yaşayan işçi ve emekçilerin yaşama standardını belirleyecek. Bugün ev sahipleri 10 bin TL’lik yeri asgari ücret belirlendikten sonra emin olun 15-17 bin TL arasına çekecekler. Biz diyoruz ki asgari ücret sadece iki çocuklu bir ailenin kira gideri üzerinden bile hesaplansa insanları rahatlatacak” şeklinde konuştu.

İNSANLAR CANINA KIYIYOR

Son olarak kiracılara çağrıda bulunan Kul şöyle devam etti:

“İnsanlar artık canına kıymaya kadar varan eylem biçimlerine vardırdılar. Kiracıların bu mağduriyetine iktidardakiler gözlerini kapatmış durumdalar. Biz de kiracılara sesleniyoruz, artık bu soruna karşı bir arada durup her kentte, o kentin milletvekillerine, belediye başkanlarına, bu sorunun muhatabı kimse onları göreve davet edip mücadele etmelerini sağlamalıyız ve platformun etrafında birleşip daha gür sorunlarımızı haykırmalıyız.”