Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı cari açık verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:35
Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şubat ayı cari açık verilerini değerlendirdi.

Şimşek, cari açıkta şubat ayı beklentilerinin altında gerçekleştiğini ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştüğünü belirtti.

Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü.

2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti.

Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor.

Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.

Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."

 


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