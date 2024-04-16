Mehmet Şimşek'ten 'Erdoğan ile ters düştü' iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:29

Güncelleme: 16.04.2024 - 14:29

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ters düştüğü öne sürüldü.

Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam konusunda Şimşek'i zorladığı belirtilirken Şimşek'in ise ilişkileri kopma noktasına getirmesine rağmen bu talebe karşı direndiğini iddia edildi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, Erdoğan'ın seçim sonuçlarının bu şekilde geleceğini tahmin ettiğini ve bu yüzden Şimşek'i emekli aylıkları konusunda zorladığını; Bakan Şimşek'in ise ilişkileri kopma noktasına getirmesine rağmen bu talebe karşı direndiğini öne sürdü.

ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, Erdoğan'ın ekonomi politikalarına destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Fuat Uğur tarafından ortaya atılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında seçim öncesi bir gerilim yaşandığına dair iddiayı yalanladı.

Açıklamada ise, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir" denildi.