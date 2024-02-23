Mehmet Şimşek'ten 'dış finansman' açıklaması

Bakan Şimşek, Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin onaylandığını belirterek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz" dedi.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:21
Mehmet Şimşek'ten 'dış finansman' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin onaylandığını kaydetti. Şimşek, ihracata destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Şimşek, ihracatçıların desteklenmesi için sağlanan dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

EXİMBANK ULUSLARARASI PİYASALARDAN BORÇLANACAK

Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını bildiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu proje kapsamında Türk Eximbank, çeşitli kreditörlerden 1 milyar avro tutarında kredi sağlayacak. Türk Eximbank'ın sağlayacağı 1 milyar Euro'luk kredinin yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla 600 milyon Euro'suna Dünya Bankası garanti, Hazine ve Maliye Bakanlığı da karşı garanti sağlayacak. Bu sayede Eximbank'ın daha uzun vade ve daha düşük maliyetle uluslararası piyasalardan borçlanması mümkün olacak."

Şimşek; maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alacaklarını iddia ederek, "Böylece büyüme kompozisyonu ve cari dengede iyileşme sağlıyoruz" diye konuştu.


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