Belgin Şimşek kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman 149. bölüm görüntüleri ardından Gonca Hatun karakteri merak konusu oldu. Peki, Belgin Şimşek kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:31
Belgin Şimşek kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?
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Gonca Hatun karakteri, son yayınlanan bölümün ardından dizide yaşam mücadelesi verecek. Bu gelişmelerin ardından merak edilen karakter, araştırma konusu oldu. Peki, Belgin Şimşek kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Belgin Şimşek 2000 yılında İstanbul’da doğdu. Şimşek, oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamladı. 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir. Oyunculuğa ilk adımını attığı 2021 yılında rol aldığı Benim Hayatım dizisinde Heves rolünü canlandırdı. Sonraki yıllarda Yasak Elma, Canım Annem, Dünya Bu, Kuruluş: Osman gibi başka dizilerde rol almıştır. 


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