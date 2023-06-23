Alaattin Aktaş: Yılmaz ve Şimşek niye apar topar BAE’ye gitmişti ki?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:17

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda düşük faiz politikası izleyen Merkez Bankası (TCMB) PPK politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükseltirken 27 aylık aranın ardından ilk kez politika faizinde artışa gitmiş oldu.

Yeni ekonomi yönetiminin, ortodoks politikalara döneceği söylemlerine karşılık vereceği konuşulurken iktidarın sıcak para arayışı da sürüyor.



Yılmaz ve Şimşek'in, Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararının açıklandığı gün BAE'ye gitmesi de dikkati çekti.

Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın “yetersiz” görülen faiz artışının yabancıları Türkiye’ye çekmekte yetersiz kalacağının önceden bilindiğine işaret ederek bugünkü yazısında şöyle dedi:

“Önceki akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek niye apar topar BAE’ye gitmişti ki?

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz kararı önceki akşamdan belliydi ve bu oranla öyle İngiltere’den, ABD’den para bulunamayacağı görüldüğü için mi can suyu olması için BAE’den döviz bulunmaya çalışılacaktı?

Hani biz faizi artırınca yabancı fonlar Türkiye’ye akmayacak mıydı? Yüzde 15 çok önceden kararlaştırılmış ve böyle bir oranla yabancı fonların ilgisinin hiç mi hiç çekilemeyeceği görüldüğü için mi yeniden Körfez ülkelerine dönülmüştü?”