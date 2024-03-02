Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:14
Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."


Mehmet Şimşek haberleri ihracat haberleri

İlgili Haberler

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde değişiklik

İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde değişiklik
Yaş meyve ve sebze ihracatı 367,1 milyon dolara çıktı

Yaş meyve ve sebze ihracatı 367,1 milyon dolara çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı

CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı
Sivas’ta nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi
Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?

Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?
Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.

Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.
Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!

Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi
'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'

'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?