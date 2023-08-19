Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına tek kelimelik cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddialar, önceki gün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Son olarak Şimşek’ten ise istifa sorusuna tek kelimelik bir cevap geldiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:03
Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına tek kelimelik cevap
Abone Ol google-news

Gazeteci Rıza Canpolat'ın önceki gün "teyitli" olarak paylaştığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu iddia siyaset gündemine oturmuştu.

YALANLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kısa süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıklamıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"’Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi’ iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

ŞİMŞEK'TEN TEK KELİMELİK YANIT

Son olarak Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Acet’in paylaşımı şu şekilde:

Sordum, şu cevabı aldım:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘istifa etmek istedi’ haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş:

‘Uydurmuşlar.’”


Mehmet Şimşek istifa istifa etti

İlgili Haberler

'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama

'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama
Ekrem İmamoğlu duyurdu... Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!

Ekrem İmamoğlu duyurdu... Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
Bakan Mehmet Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı

Bakan Mehmet Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı

En Çok Okunan Haberler