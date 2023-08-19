Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına tek kelimelik cevap

Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:03

Güncelleme: 19.08.2023 - 09:33

Gazeteci Rıza Canpolat'ın önceki gün "teyitli" olarak paylaştığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu iddia siyaset gündemine oturmuştu.

YALANLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kısa süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıklamıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"’Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi’ iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

ŞİMŞEK'TEN TEK KELİMELİK YANIT

Son olarak Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Acet’in paylaşımı şu şekilde:

Sordum, şu cevabı aldım:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘istifa etmek istedi’ haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş:

‘Uydurmuşlar.’”