Mehmet Şimşek'ten 'Kamu arazisi yakın dostuna gitti' iddiasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:22

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:23

Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Beşiktaş Akat’taki arsa için sözleşme imzalandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi Yiğit Enerji, Kubba İnşaat ve DBH Global İnşaat iş ortaklığı ile 07 Eylül tarihinde imzalanmıştır” denildi. Arazi üzerine yapılacak projeden toplam 7 milyar 52 milyon TL gelir sağlanacağı ve bu gelirin yüzde 40’ının da Emlak Konut’a bırakılacağı da açıklandı.

KIZINI KOMŞUSUNA İSTEDİĞİ BELİRTİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kubba İnşaat’ın sahibi Hayrullah Kubba’nın Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Hatta geçen yıl Bakan Şimşek’in, Kubba’nın kızını Ankara’daki komşusuna istediği belirtilmişti. Yerel basında, Antep’te bir özel hastane sahibi de olan Kubba’nın Şimşek’in kızı istemesinden dolayı mutluluk duyduğu ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş'taki kamu arazisinin Bakan Mehmet Şimşek'in arkadaşına satıldığı iddia edilen gazete haberiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu ihalenin 13 Nisan 2023'te yapıldığı, bu tarihte Bakan Mehmet Şimşek'in bakanlık görevine başlamadığı ve Türkiye'de de olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek atandığı ilk gün (4 Haziran 2023) bakanlığımızın birimleri ile bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net bir talimat vermiştir. Bakan Şimşek bu talimatı ile 'Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.' ifadesini açıkça belirtmiştir. Bu yaklaşım Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in geçmiş 11 yıllık bakanlığı döneminin net bir duruşudur" denildi.

KONUYA İLİŞKİN KONUŞTU

Bakan Mehmet Şimşek, bakanlığın bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.' talimatım hala geçerlidir" açıklamasında bulundu.