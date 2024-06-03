Bir yılda ne değişti? Alım gücüne 'Şimşek' düştü!

Görevinde birinci yılını dolduran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dezenflasyon programı yurttaşın alım gücünü zayıflattı. Mayıs 2023'te atanan Mehmet Şimşek, göreve geldiğinde yıllık enflasyon yüzde 39,59 seviyesindeydi. TÜİK verilerine göre ise enflasyon Mayıs 2024'te yüzde 75,45 ile zirveyi gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:16
Bir yılda ne değişti? Alım gücüne 'Şimşek' düştü!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından ekonomi yönetimini Mehmet Şimşek'e devretti.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Şimşek, görevinden birinci yılını doldurdu.

Fakat ekonomiyi düzlüğe çıkarması beklenen Mehmet Şimşek'in bir yıllık görev süresinde enflasyon neredeyse iki katına çıktı.

TÜİK verilerine göre, Mayıs 2023'te yüzde 39,59 seviyesinde seyreden yıllık enflasyon Mayıs 2024'te yüzde 75,45'i gördü.

Şimşek'in uygulamaya koyduğu dezenflasyon programı yurttaşın alım gücünü artırmak yerine daha da zayıflattı.

Bir yılda dolar/TL 20’li seviyelerden 32’lere çıktı, benzinin litresi 21 TL’den 41 TL’ye, gram altın bin 300 TL’den 2 bin 400 TL’ye, açlık sınırı 10 bin 360 TL’den 18 bin 969 TL’ye, banka takibine düşen borç 168 milyar TL’den 209 milyar TL’ye çıktı. 

Enflasyonun artması, döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatlarının fırlaması ve açlık sınırının ciddi oranda artması yurttaşın yaşam maliyetini katbekat artırdı.


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