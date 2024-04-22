Mehmet Şimşek'ten kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:23
Mehmet Şimşek'ten kritik görüşme
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı MehmetŞimşek'in dün ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.

Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.


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