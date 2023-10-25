Mehmet Şimşek'ten piyasalara 'güven' mesajı

Körfez ülkelerinde yabancı yatırımcı turuna çıkan Mehmet Şimşek, "Sağlam politikalarla güveni inşa etmek doğrudan sermaye girişlerine yol açacak" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:02
Mehmet Şimşek'ten piyasalara 'güven' mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerinde yabancı yatırımcı turuna devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Bakan Şimşek, yeni ekonomi programı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğine sahip olduklarını belirterek programın sürekliliği konusunda endişelerin yersiz olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek, "Yeni normal, sağlam politikalarla güveni inşa etmek nihayetinde porföy ve doğrudan sermaye girişlerine yol açacak. Sermaye girişleri dezenflasyon sürecini hızlandıracak, lirada reel değer kazancını yaratacak” dedi.

Para politikası çatısında son yıllarda sorunlar olduğunu belirten Şimşek, "politikayı yeniden inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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