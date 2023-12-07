Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanlarının en yüksek seviyesine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de rezervlere ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Rezervler, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140,1 milyar dolar rekor seviyeye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de rezervlere ilişkin açıklama yaptı.
X hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz… https://t.co/5Hk14RTx24— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 7, 2023
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