Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Türkiye'nin gündeminden çıkacak'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:35

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:51

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Maliye Hesap Uzmanları Vakıf tarafından düzenlenen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuştu.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir; Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı.

Enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor.

Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz; Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz.

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum.

Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız, biz dönem dönem yaparız.

Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz, bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil, biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.

"VERGİDE ADALET ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bütçe açığını gelecek yıl yüzde 3'ün altına çekmekte kararlıyız.

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik.

Vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor.

Kayıtdışı ile mücadele için bir eylem planı açıklamayacağız; fiilen mücadelemizi yapacağız.

Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek, Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız.

Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde yüzde 2,5'in altına indirmek.

Bu programın kalbinde ne var denirse; Yeniden dengelenme.

Net ihracatın katkısının pozitife döndüğü bir dönemden bahsediyoruz, programın özü bu.

"İÇ TALEP MAKUL BİR DÜZEYE GELDİ"

İç talebin daha makul bir düzeye geldiği görülüyor, bunun devam edeceğini düşünüyoruz.

Çıktı açığı önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle dezenflasyonist bir noktada olmaya başlayacak.

Cari açıkta muazzam bir iyileşme var, bu devam edecek.

REZERV AÇIKLAMASI

Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedefimize yakınsadığını göreceğiz.

Dış finansmana erişim sorunu büyük oranda çözülmüş durumda.

(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak."