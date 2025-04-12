Mehmet Şimşek'ten sunum: 'Enflasyon düşüyor, düşecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu'nda 'Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Şimşek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık, güçlü bir siyasi destek var, kararlıyız" dedi.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını öne sürerek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık. Güçlü siyasi destek var, kararlıyız. Bu süreci yönetecek kapasitemiz de mevcut" dedi. Şimşek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının beklentileri bozabileceğini ancak dezenflasyon sürecinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Kurda yaşanan sınırlı zayıflamanın etkisinin petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini ifade eden Bakan Şimşek, sıkı para politikasının net dezenflasyonist etkiler oluşturacağını söyledi. Şimşek, mali tarafta ise bütçe disiplininin korunacağını, kamu borcunun GSYİH’ye oranla yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirtti.
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