'Müjde' emekli ikramiyesine bir darbe daha! Faiziyle geri alınabilir...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilere bir defaya mahsus verilecek ikramiye kararı milyonları hayal kırıklığına uğratırken ikramiyeyi alabilmek için bazı şartlar sunuldu. Bu şartlara uymayan emekliler, ikramiyeyi kaybedebilir veya faiziyle geri ödemek zorunda kalabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:10
'Müjde' emekli ikramiyesine bir darbe daha! Faiziyle geri alınabilir...
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini ancak çalışmaya devam eden emeklilerin ise bundan yararlanamayacağını açıklamıştı.

Bir defaya mahsus verileceği ve yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanabileceği belirtilen 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak harekete geçti.

İkramiyeden yararlanacak olan emeklilerin sayısı 15.5 milyonu bulurken ikramiyeyi alabilmek için bazı şartlar var.

BU ŞARTLARA UYMAYANLAR DİKKAT

Bu şartlara uymayan emekliler ikramiyeyi kaybedebilir veya geri ödemek zorunda kalabilir.

Sabah'ın haberine göre, ikramiyeden yararlanılması için 30 Eylül 2023 tarihine kadar emekli olunması gerekiyor.

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar ise ekim ayında bir gün bile sigortalı çalışmışlar ise ikramiyeden faydalanamayacaklar.

SGK ise bu konuda işten çıkış ve girişleri takip edecek.

İkramiye için işten çıkıp sonra tekrar girenler, aldıkları 5 bin lirayı faiziyle geri ödemek zorunda kalacak.


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