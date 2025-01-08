Memur iş bırakacak Memur-Sen alanda

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:18

Memurlar ek zam talebi için 13 Ocak Pazartesi günü iş bırakacaklar. Birleşik Kamu-İş, KESK, BASK, Hür-Sen ile Asim-Sen, iş bırakma kararı aldı. “Bilimsel verilerle yapılan çalışmalarda, yıllık enflasyonun yüzde 90’larda gerçekleştiği bir ülkede, yüzde 11.54 gibi zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır” vurgusu yapan konfederasyon ve sendikalar, “Bu durum karşısında siyasi iktidarı, kamu emekçileri ve onların temsilcisi durumunda olan bizler ile tekrar gerçek bir toplusözleşme masasına oturmaya ve onurlu, insanca yaşanacak bir zammı 15 Ocak tarihine dek taleplerimiz doğrultusunda hayata geçirme noktasında uyarıyoruz” çağrısı yaptı.

Düşük zamma iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen de tepkili. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret ederek bu yılın ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı talebini ileten Memur-Sen, olumlu bir yanıt alamadı. Memur-Sen dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde talebini dile getirdi. 1 milyonun üzerinde üyesi bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyonu, elektrik faturasının ödendiği yere değil, faturayı ödeyene sormak gerek. Yumurta fiyatını, reyondaki etikete değil, yumurtayı alan emekçiye sormak gerek” dedi. İktidarı ifade etmeden “Maliye bakanına ve kamu işverenine sesleniyorum” diyen Yalçın, “küçük hesapların peşine düşülmemesini” istedi.