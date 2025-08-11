Memur maaş zamlarında kritik hafta: Son teklif ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı pazarlığında son haftaya girildi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, hükümetin zam teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor. Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in yürüttüğü görüşmelere Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş de katılıyor.

HİZMET KOLLARININ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

1 Ağustos’ta başlayan ilk hafta, büro, bankacılık, sigortacılık, sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler gibi 11 hizmet kolunda ön görüşmelerle geçti. 5 Ağustos’ta kamu çalışanlarının geneline yönelik taleplerin ön müzakeresi yapıldı. Görüşmeler yarın tüm kamu görevlilerini kapsayan zam tekliflerinin değerlendirilmesiyle devam edecek.

ZAM TEKLİFLERİ VE MÜZAKERE SÜRECİ

Memurlar ve emeklilerin yakından takip ettiği ilk zam önerisi 15 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti tarafından açıklanacak. Son teklif ise 19 Ağustos’ta sunularak müzakere süreci tamamlanacak. Taraflar uzlaşmazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek ve kararları bağlayıcı olacak.

MEMUR-SEN’İN ZAM TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026’nın ilk yarısında taban aylığa 10 bin lira zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam talep ediyor. İkinci yarı için yüzde 20 zam öngörülüyor. 2027’de ise ilk 6 ayda taban aylığına 7 bin 500 lira zam ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda ise yüzde 15 zam isteniyor. Bu teklif 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için ise kümülatif yüzde 46 zam anlamına geliyor.

HÜKÜMETİN DÜŞÜK ZAM POLİTİKASI VE EKONOMİK DURUM

Hükümet, enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşük zam politikasında ısrarcı. Seçimlerin yakın olmaması nedeniyle ekonomi yönetimi, resmi enflasyon oranlarına göre bile zam yapmak istemiyor. TÜİK’in yüksek enflasyon verilerine rağmen hükümet zam oranlarını düşük tutuyor.

YAŞAM MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ

Türk-İş ve İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin temel yaşam maliyetleri hızla yükseliyor. Ankara ve İstanbul’da gıda ve temel harcamalar için gereken gelirler artarken, çalışanların yaşam standartları giderek zorlaşıyor.