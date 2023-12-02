Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:20

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:20

Memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Öğretmen, polis ya da hemşire olarak devlet kurumlarında çalışan kişiler zam oranını merak ediyor. Peki, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Öğretmen, polis, hemşire maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMINA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emekli maaşlarına her yıl aynı tarihlerde zam yapılıyor.

Temmuz ayında yapılan artışın ardından şimdi de 2024 Ocak ayında zam oranı netlik kazanacak.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

Yüzde 50 oranında zam yapılması halinde üniversite mezunu memur, hemşire, öğretmen, polis memuru, mühendis maaşları değişecek. Buna göre zam tablosu şöyle olacak;

Üniversite mezunu memur maaşı 22,926 TL'den 34,389 TL'ye,

Üniversite mezunu hemşire maaşı 26,428 TL'den 39,642 TL'ye,

Öğretmen maaşı 26,642 TL'den 39,963 TL'ye,

Polis memuru 29,512 TL'den 44,268 TL'ye,

Mühendis 33,109 TL'den 49,663 TL'ye yükselecek.