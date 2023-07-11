Memur maaşı ile emekli aylığı arasında fark açıldı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:56

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:05

Memur maaşlarının temmuz ayı maaş zammı, geçmiş yıllardan farklı olacak. Memur maaşları önce 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 17.55 oranında artırılacak. Artırılan bu tutara ilave olarak her memur için 8.077 TL seyyanen ödeme yapılacak. Normalde memur emekli aylıkları da çalışan memur maaşlarına yapılan zam oranında artırılıyor.

MEMUR EMEKLİLİLERİNE YÜZDE 25 ZAM YAPILACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bu yıl ise emekli memur aylıkları önce sadece enflasyon farkı + toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 17.55 oranında artırıldı. Emeklilerden gelen tepkiler üzerine SSK ve BAĞ-KUR’lular ile birlikte memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 25’e çıkartıldı.Yüzde 25’lik zammı sağlamak için yüzde 17.55 oranında artırılmış olan memur emekli aylıklarına, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge kapsamında yüzde 6.34 oranında daha zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin aylıkları haziran ayına göre yüzde 25 oranında zamlanmış olacak.

MEMUR MAAŞI İLE EMEKLİ AYLIĞI ARASINDA UÇURUM

Öteden beri memurlar çalışırken aldıkları maaşın emekli olduktan sonra aşırı düşmesinden yakınıyorlar. Düşüşü telafi etmek için ek gösterge artışı talep ettiler. Uzun çabalardan sonra öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri başta olmak üzere bazı mesleklerde 1. dereceden emekli olmuş üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verildi. Söz konusu meslek mensubu emekli memurlar 3600 ek gösterge sayesinde 15 Ocak’tan itibaren bir nebze de olsa rahatladılar.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergenin kapsamının genişletileceğini, 1. dereceye gelmiş üniversite mezunu tüm memurları kapsayacak şekilde düzenleme yapılacağını söyledi. Ancak, bu yıl memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması nedeniyle 3600 ek göstergenin sağladığı avantaj temmuz ayında ortadan kalktı. Başka bir açıdan bakılırsa, 3600 ek gösterge olmasaydı söz konusu mesleklerdeki emekli memurların durumu çok daha vahim olacaktı.

3600 ek göstergeye rağmen ocak ayında emekli öğretmen aylığı çalışan öğretmen maaşının yüzde 79’u oranında kalmışken temmuz ayındaki düzenlemeyle yüzde 58’e geriledi.

Bu oran polis memurlarında yüzde 61’den yüzde 48’e, hemşirelerde yüzde 69’dan 53’e, imam hatiplerde ise yüzde 75’ten yüzde 56’ya düştü.

Genel müdürlerde emekli aylığı çalışırken aldıkları maaşın yüzde 68’inden yüzde 63’üne, şube müdürlerinde yüzde 59’dan yüzde 47’ye, memurlarda ise yüzde 69’dan yüzde 49’a geriledi.

En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında artarken emekli aylığı artışı yüzde 25’te kaldığından, emekli aylığının maaşa oranı yüzde 67’den yüzde 45’e geriledi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ KAYMAKAM MAAŞINDA

Çalışırken alınan maaşın emekli aylığına oranında en büyük düşüş kaymakamlarda görülüyor. Kaymakamların emekli aylığının çalışırken aldıkları maaşa oranı ocak ayında yüzde 45 iken temmuz ayında yüzde 40’a geriledi.