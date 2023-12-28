2024 asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Ocak ayında zamlı maaş mı alınacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:13

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:13

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her yurttaşı yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Peki zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?



2024 asgari ücret zammı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

2024 yılının ilk zamlı maaşı Şubat ayında hesaplara yatacak.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.











