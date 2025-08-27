Memur sefalet zammına karşı çıktı: 'Halkta kırılmadık kemik bırakmadınız'

Hakem heyetinin memur ve memur emeklisi için verdiği sefalet zammından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, her şeyin fiyatının arttığını ancak emekçinin ücretinin artmadığını belirterek "Enflasyonun belini kırdık diye halkta kırılmadık kemik bırakmadınız" tepkisini gösterdi.

Sekizinci toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı çıkmayınca Kamu Hakem Kurulu toplanmak durumunda kaldı. Dördüncü toplantısını dün yapan kurul zam kararını açıkladı. Kurul 2026 yılı için zam teklifini değiştirmezken 2027 yılı için ise zammı 1 puan artırdı. Yani memurlar; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’inin ise ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam alacak. Kamu emekçilerinin taban aylığı ise bin lira artırılacak. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu sefalet artışına karşı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı. Emekçilere CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de destek verdi.

'ORTADA BİR TEZGAH VAR'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım burada bir açıklama yaptı. Hakem heyeti adı altında tamamen hükümetin kurguladığı emekçinin kazanamadığı bir sistem kurulduğunu belirten Yıldırım, "Kurgulanmış bir oyunun parçası olmadık. TÜİK iki yıldır sepet ürünlerinin fiyatlarını açıklamıyor. Ortada bir tezgah var. Sokağa indiğinizde pahalılaşmayan hiçbir ürün yok. Meyve, sebze, et makarnayı geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Artmayan tek şey emekçiye verilen ücret" diye konuştu.

'HALKI KARŞINIZA ALMAYIN'

Yıldırım sözlerini, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirilirken "Türkiye uçacak" denildi. Halkı kandırdınız. Bu ülkenin 80 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bunun tek bir müsebbibi var. Cumhurbaşkanıdır. Halkı karşınıza almayın. Bu da sizlere son uyarımızdır. Enflasyonun belini kırdık diye halkta kırılmadık kemik bırakmadınız" şeklinde sürdürdü.

'İNSANCA YAŞAMAKTAN UZAKLAŞTIRDINIZ'

Yıldırım'dan sonra konfederasyona bağlı Eğitim-İş'in genel başkanı Kadem Özbay söz aldı. Özbay, "52 bin lira olan bir öğretmen maaşına bin lira taban aylığı artı yüzde 11. Yani verdikleri 7 bin lira. Devletin itibarı dediğiniz; okulda geleceğe hazırlayan öğretmendir, hastanede can kurtaran sağlık emekçisidir. Milyonlarca insanı insanca yaşam koşulundan uzaklaştırıyorsunuz" dedi.

'KAMU KESİMİ GİTTİKÇE YOKSULLAŞIYOR'

CHP'li Yalçın Karatepe ise konuşmasında; bundan 10 yıl önce, bugüne kıyasla daha az kamu çalışanı varken, bu çalışanlar için bütçeden daha fazla pay ayrıldığını ancak şimdi ayrılan payın düştüğünü ifade etti. Kamu çalışanlarının organize bir kötülükle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Karatepe, "İktidar diyor ki 'Biz gerçekleşenle değil beklediğimiz enflasyon kadar size artış yapacağız.' Gittikçe yoksullaşan bir kamu kesimiyle yüz yüzeyiz" değerlendirmesinde bulundu.