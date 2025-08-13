Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı: Hükümetin zam teklifini reddetmişlerdi!

AKP Hükümeti’nin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklilerine sunduğu ilk zam teklifinin ardından Memur-Sen 81 ilde eylem kararı aldı.

Dün açıklanan teklif sonrası toplanan Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ilerleyen süreçte atılacak adımlar ve yapılacak eylemler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kurul sonrası yapılan açıklamada, 81 ilde eylem yapılacağı ve eylem takviminin belirlendiği duyuruldu.

MEMUR-SEN’İN DEĞERLENDİRMESİ

Memur-Sen, Kamu İşvereninin 2026 ve 2027 yıllarına yönelik teklifinin, refah payı ve taban aylığı zammını içermediğini, gerçeklerden uzak ve adaletsiz olduğunu vurguladı. Kurulda yapılan açıklamada, teklifin Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve gelir dağılımında adalete uymadığı, memurları açlık ve yoksulluk sınırı arasında bıraktığı belirtildi.

Sendika ayrıca, geçmiş kayıpları telafi etmeden ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamadan hazırlanan teklifin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz” sözüne rağmen aynı işi yapan farklı statülerdeki çalışanlar arasında ücret adaleti sağlanmadığı vurgulandı.

EYLEM TAKVİMİ AÇIKLANDI

Memur-Sen’in açıklamasına göre eylem takvimi şöyle:

13 Ağustos Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde toplu eylemler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde toplu eylemler. 14 Ağustos Perşembe: Sendikaların müstakil eylemleri ve Emekli Memur-Sen eylemi.

Sendikaların müstakil eylemleri ve Emekli Memur-Sen eylemi. 15 Ağustos Cuma: Gelen yeni teklife göre eylemler şekillenecek; eylemler devam ederse 15-16 Ağustos’ta 81 ilde “Memur/Emekli Nöbette Eylem Çadırı” kurulacak.

Gelen yeni teklife göre eylemler şekillenecek; eylemler devam ederse 15-16 Ağustos’ta 81 ilde “Memur/Emekli Nöbette Eylem Çadırı” kurulacak. 18 Ağustos Pazartesi: İş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi düzenlenecek.

Memur-Sen, işveren hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif sunana kadar eylemlerin süreceğini duyurdu.