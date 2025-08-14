Memur-Sen'den toplu sözleşme uyarısı: 'Pazartesi günü tüm Türkiye’de...'

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar, Ankara’daki kamu kurumları önünde sürdürdükleri eylemlerle 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini dile getirdi.

PTT ÖNÜNDE TOPLANMA

Memur-Sen ile Birlik Haber-Sen, PTT Başmüdürlüğü önünde bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yarın gelecek teklif, müzakere edilebilir bir teklif olmalı. Pazartesi günü tüm Türkiye’de iş bırakmayı kararlaştırdık. Üretimden gelen gücümüzü, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmakta sonuna kadar kararlıyız” dedi.

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak da refah payı ve taban aylığının teklif kapsamında olmadığını belirterek, “Yalnızca düşük enflasyon verilerine dayandırılmış bir zam önerisi kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN GELİR ADALETİ TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen, Sağlık-Sen ve Emekli Memur-Sen temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları, geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de beklentilerini karşılamayan teklifin revize edilmesini istedi. Sağlık-Sen üyeleri bakanlık önünde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.

EĞİTİM VE DİYANET ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, zam teklifine ilişkin basın açıklamasını Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdi. Genel Sekreter Talat Yavuz, “Toplu sözleşme masasının, sorunların çözüldüğü, umutların, güvenin ve çalışma barışının güçlendiği bir yer olmasını diliyoruz. Güçlü eğitim, güçlü Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, yapılan teklifi adaletsiz bulduklarını belirterek, “Açıkça ifade ediyorum ki, bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değil. Bu teklif, toplu sözleşme görüşmeleri için bir zaman kaybından başka bir şey değil” dedi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ise Sincan Etimesgut Tapu Kadastro Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, kamu işveren heyetinin ilk teklifinin adaletten ve gerçeklerden uzak olduğunu söyledi. Mühendis Tek-Sen’den yapılan yazılı açıklamada da alım gücünü koruyacak ve ülkenin refahından hak edilen payın alınacağı adil bir ücret talep edildi.