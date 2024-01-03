Memur-Sen'den maaş zam oranlarına tepki

Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'in enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti.

2023'ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,78 enflasyon farkı alacak.

Böylece ocak ayındaki memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,25 olarak netleşti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise zam oranlarını beğenmeyerek kamu görevlilerine ve emeklilere iyileştirme çağrısında bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı %2,93 ve yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %29,78 olarak belirlendi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak %15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda %49,25 artış yapılacak.

Bu durumda en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ? iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır.

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı ile en düşük kamu görevlisi maaşı/ücreti arasındaki oran %47,5 olarak gerçekleşti. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bu büyük farklılık kapatılmalı, öncelikle 8.077 ? ilave ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentisi görülmeli ve sesleri duyulmalıdır.

MAAŞLARA ZAM GELMEDEN BÜTÜN ÜRÜNLER ZAMLANDI

2024 yılında uygulanacak Asgari Ücret 11.402?’den 17.002?’ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan %49’luk artış, çalışanların haklı beklentilerinin görüldüğünün olumlu göstergesidir.

Asgari ücretli zamlı maaşını Şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, Aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin “Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım” anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür.

Yılbaşı gecesinden itibaren sermaye/piyasa yöneticilerinin “Giderler artmadan gelirleri artırma” rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk.

Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir.

GELİR VERGİSİ ORANLARI SABİTLENMELİ

Asgari ücretin 17.002,12 ? olarak belirlenmesi ile birlikte; Gelir Vergisi muafiyeti 2.550,32 ? Damga Vergisi Muafiyeti ise 151,82 ? oldu.

Gelir vergisi matrahları da %58,46 yeniden değerleme oranı kadar artarak; %15’lik dilim 110 Bin ?, %20’lik dilim 230 Bin ?, %27’lik dilim ise 580 Bin ? olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretin bile 6–7’nci ay itibariyle %20’lik dilime girdiği sistemde; başta sözleşmeli personel olmak üzere kamu görevlileri yıl ortasından itibaren önemli ölçüde vergi ödeyecektir.

Asgari Ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyetine bir adım daha eklenerek, kamu görevlilerinin gelir vergilerinin %15’e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir.

"2024 YILI BEKLENTİLERİN HAYATA GEÇTİĞİ, EKSİLİKLERİN GİDERİLDİĞİ BİR DÖNEM OLMALIDIR"

2024 yılı, daha önceki süreçlerde çalışma hayatına dair gerçekleştirilen düzenlemeleri, yenilikleri ve iyileştirmeleri gölgede bırakacak, önemli adımların ve reformların yaşandığı bir dönem olmalıdır.

7.Dönem Toplu Sözleşme’de Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız; 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge düzenlemesi gereği zaman kaybedilmeden, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklediği çalışma yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile gerçekleştirilip hayata geçirilmelidir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun evrensel ilkelere uyumlu hale getirilerek, sendikal özgürlükler artmalı, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kalkmalı ve yetkiyi kısıtlayan düzenlemeler tarihe karışmalıdır.

Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’un katılımıyla dün çalışmalarına başladığımız “Kamu Personel Sistemi – Dünü / Bugünü / Yarını” Çalıştayımız, kamu personel sistemindeki eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması ve statü hukukunun güçlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Nisan ayına kadar konuyu kamu yöneticilerinin, uzmanların, akademik personelin ve sosyal tarafların katılımıyla etraflıca tartışıp, sonucunu rapor halinde paylaşacağız.

2024 yılında beklentimiz, enflasyon beklenti ve tahminlerinin büyük oranda “olumlu” sapması ve tek haneli enflasyon rakamlarının yakalanmasıdır. Kamu görevlileri; “yüksek enflasyon - düşen alım gücü” sarmalından kurtarılmalı, “enflasyon farkı” ile kayıpları önlüyoruz anlayışı son bulmalıdır."