Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:06

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:06

2024 evde bakım maaşı ücreti, memur zammı sonrasında birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden verilen evde bakım maaşı ödemeleri, 2024 yılında zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 2024 memur zammı sonrası engelli maaşı ne kadar?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi, Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması, Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.