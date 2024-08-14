Memur-Sen'den Mehmet Şimşek'e ziyaret

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:20

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da yer aldı. Sendikadan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; Yalçın’ın 1'inci dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesini, görev aylığı-emekli aylığı arasındaki bağlantının tekrar adil bir seviyede kurulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Servis hizmetinin ihtiyari olarak değil net ve açık bir hükümle oluşabilecek tereddütlere yer verilmeden toplu sözleşmede yer aldığını belirten Yalçın, ziyarette şunları söyledi:

"Bu uygulamanın askıya alınması, devletimize mali imkân sağlamamakla birlikte aynı zamanda sosyal maliyeti de artıracaktır. Madde hükmünün doğru yorumlanması ve adil olarak hayata geçirilmesi sosyal ve hukuk devletinin gereğidir. İlk toplu sözleşmeden bugüne kadar 12 yıldır sorunsuz uygulanan koruyucu giyim kazanımı süreklilik kazanmış önemli bir uygulamadır. Yıllar içerisinde kapsamı, hizmet kolu sayısı ve uygulama örnekleri olumlu şekilde genişleyen koruyucu giyim kazanımımız; masanın dışında, toplu sözleşme hakkına, özerkliğine ve kararlarına aykırı olacak şekilde engellenmemelidir. Her bir hizmet kolumuzda yer alan fazla çalışma ücreti toplu sözleşmede elde edilmiş; emeğin alın ve akıl terinin, emekçinin hakkıdır. Bu hususlarda tasarruf uygulanması kabul edilemez.

"SÖZLEŞMELİ OLANLARA EK ÖDEMENİN ÖDENMEMESİ YANLIŞ BİR UYGULAMADIR"

7'nci Dönem Hakem Kurulu kararlarından olan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine Ek Ödeme hususunda KİT’ler dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan koruma/güvenlik personelinden sözleşmeli olanlara ek ödemenin ödenmemesi yanlış bir uygulamadır. Görüşmelerde, kadro ve pozisyon ifadeleriyle açık ve net olarak sözleşmeli personelin bu kapsamda sayıldığı, ek ödemeden sorunsuz yararlanacağı kararlaştırılmıştır. Aksi bir uygulama, görüş ya da karar kabul edilemez. Ayniyat saymanları ile ilgili temmuz ayında Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan düzenleme sayman-ayniyat saymanı arasındaki tartışmayı bitirmiş, tazminatlar noktasındaki farklılık giderilmiştir. Toplu sözleşmede saymanlara ödenen ilave tazminat uygulaması ayniyat saymanlarına da verilmeli, tartışmalar bitirilmelidir.

Tasarruf, tedbir ya da önlem; emekçinin cebinden, emeğin alın terinden ve toplu sözleşme hükümlerinden olmamalı, gelir dağılımında adalet için ortak akılla, paydaşlıkla, sosyal diyalogla doğru kararlar alınmalıdır. Tasarruf tedbirleri kapsamında; 5 hizmet kolumuzda yer alan koruyucu giyim, servis hizmeti ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımıza yönelik bürokratlar tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazılar, toplu sözleşme özerkliğine, tarafların kararlarına, Anayasa’ya, 4688 sayılı kanuna ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır."