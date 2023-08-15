Memur-Sen'den Toplu Sözleşme açıklaması: 'Zam teklifi ekonomik değerleri ıskaladı'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:38

Güncelleme: 15.08.2023 - 18:01

Memur-Sen, kamu işvereninin, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde dün sunduğu teklifi revize etmesini istedi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, kamu işvereninin teklifini revize etmesinin gerekçelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58, 2024 yılı için ise yüzde 33 olarak revize ettiği hatırlatılan açıklamada, kamu işvereni tarafından Ocak 2024'te kamu görevlilerine "yüzde 25 enflasyon farkı verileceği"nin tespit ve ifade edildiği bildirildi.

Kamu işvereninin enflasyon farkı tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifinin piyasa gerçeklerinden uzak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyon farkını dikkate alan kamu işvereni, 2024 yılı için yüzde 33 ve 2025 yılı için yüzde 15 enflasyon tahminini göz ardı etmiş, beklenen enflasyon rakamları altında teklifte bulunmuştur. Bu bakımdan, kamu işvereninin ifadeleri ya da dayanak oluşturduğu tespitleri çelişmektedir. 2024 yılının ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 25 enflasyon farkı verileceği tespitinin özeti, kamu görevlileri için 2023 Temmuz-Aralık aylarında kayıpların artması ve alım güçlerinin azalması demektir. 'Enflasyon farkı ödemesi dahil' ifadesi hem gerekçe hem de açıklama olarak önemli bir terkip hatasıdır. Önemli bir artış oranı olarak gösterilen ve açıklanan teklif, reel alım gücü üzerinden değerlendirildiğinde gerçekleri yansıtmamaktadır. Kamu işvereni tarafından ifade edilen 'yüzde 25 enflasyon farkı alacak' ifadesi, sadece ilgili makam tarafından bir iddia ya da tespit durumudur."

"ENFLASYON FARKI, KAMU İŞVERENİNİN BORCU, KAMU GÖREVLİSİNİN ALACAĞIDIR"

Ağustos-aralık dönemini kapsayan 5 ayda oluşması beklenen enflasyon rakamlarının tahmin olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, enflasyon farkının, kamu işvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağı olduğu belirtildi.

Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payının, kamu işvereninin de gündeminde olması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu işvereni, 2 yıl için toplam yüzde 34 oranında teklifte bulunurken sadece ekonomik değerleri, beklentileri ya da hedefleri ıskalamamış, aynı zaman da Türkiye'nin emeği önemseyen ve önceleyen tavrını da es geçmiştir. Kamu işvereni, 'sadece yüzdelik artış' olarak yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasını bir bütün, toplu sözleşme tekliflerini ise birbirini tamamlayıcı olarak görmeyip sadece genel artışa ilişkin teklif sunmuştur. Masanın gündemi ve 11 hizmet kolunun beklentisi, Memur Sen'in tamamlayıcı ve bütüncül tekliflerine karşılık teklif verilmesidir."

Kamu işvereni için bugün itibarıyla 7 günlük süreç olduğu anımsatılan açıklamada, bu sürenin, müzakerelerin devam etmesi, hizmet kollarının karara bağlanması ve zam teklifinin güncellenmesi için yeterli olduğu bildirildi.

Kamu işvereni, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etmişti.