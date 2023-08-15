Memur-Sen'den toplu sözleşme araştırması: Memurların yüzde 82’sinin evlenecek parası yok

Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:38

Güncelleme: 15.08.2023 - 17:50

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos'ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı.

Araştırmada, Memur-Sen'in refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranı yüzde 89 olurken, yeterli bulmayanların oranı yüzde 11'de kaldı.

Artırılması istenen yardımların sorulduğu araştırmada, kamu çalışanların yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı kreş yardımının ve yüzde 20'si ise diğer yardımların artırılması yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,49 oldu.

TOPLU SÖZLEŞME PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Memur-Sen Konfederasyonu’nun kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Taraflar ikinci kez dün bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklifinde bulunduklarını açıkladı. Işıkhan, 2025 yılını kapsayan dönemler içinse ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 zam teklifinde bulunduklarını belirtti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

17 Ağustos’ta 2’nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Peşinden müzakereler sürecek ve 21 Ağustos günü sürecin nihayete, 22 Ağustos’ta ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak.

Eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak.

26-31 Ağustos tarihleri arasında da kamu görevlileri hakem kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek. 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak.