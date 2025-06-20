Memur ve emekli maaş zammı netleşiyor: Kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek tam liste!

Türkiye’de memur ve emekliler, gözlerini 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevirmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaşacağı enflasyon verileri doğrultusunda, temmuz ayında maaşlara uygulanacak zam oranı belli olacak.

Özellikle öğretmen, mühendis, hemşire, polis gibi kamu çalışanlarının ne kadar zam alacağı şimdiden büyük merak konusu.

BEŞ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15'İ AŞTI

TÜİK tarafından yayımlanan ocak-mayıs dönemi enflasyon verisine göre, beş aylık toplam artış yüzde 15,01 olarak hesaplandı. Bu rakama göre memur ve memur emeklileri için temmuz ayında yaklaşık yüzde 14 seviyelerinde bir maaş artışı yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarında kıdem, derece, görev yeri, öğrenim durumu ve aile durumu gibi değişkenler etkili olsa da, genel beklenti yaklaşık yüzde 14 civarında bir artış yönünde. Net oran, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

YÜZDE 14 ZAMLA MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Beklenen yüzde 14’lük zam oranının kesinleşmesi halinde bazı unvanlarda maaşların ulaşacağı seviyeler şöyle olacak:

Avukat (1/4): Ocak maaşı 63.609 TL → 8.905 TL zamla 72.514 TL

Ocak maaşı 63.609 TL → 8.905 TL zamla 72.514 TL Profesör (1/4): Mevcut maaş 96.346 TL → 13.488 TL zamla 109.834 TL

Mevcut maaş 96.346 TL → 13.488 TL zamla 109.834 TL Hemşire (5/1): 53.437 TL → 7.481 TL artışla 60.918 TL

53.437 TL → 7.481 TL artışla 60.918 TL Mühendis (1/4): 67.633 TL → 9.472 TL zamla 77.136 TL

67.633 TL → 9.472 TL zamla 77.136 TL Öğretmen (1/4): 52.906 TL → 7.406 TL artışla 60.313 TL

52.906 TL → 7.406 TL artışla 60.313 TL Memur (9/1): 45.527 TL → 6.373 TL zamla 51.901 TL

EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Ekonomistler, haziran ayında enflasyon oranında düşüş bekliyor. Bu senaryoya göre yapılan hesaplamalarda, haziran enflasyonunun yüzde 1,5 olması halinde:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı: Yüzde 16,81

Memur ve memur emeklileri için zam oranı: Yüzde 15,71

Bu oranlar, haziran enflasyon verisi açıklandığında kesinlik kazanacak.

ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin maaş zammını doğrudan etkileyecek olan Haziran ayı enflasyon oranı, 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulacak.