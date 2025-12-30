Memur ve emekli maaş zammında 3 kritik senaryo: Milyonların gözü o tarihte!

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak artışta beş aylık tablo ortaya çıktı. Açıklanan veriler doğrultusunda, memurlar için hesaplanan zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 yılına ilişkin kesin zam oranı ve maaş tablosu netleşecek.

BEŞ AYLIK ENFLASYON VE ZAM HESABI

Temmuzdan kasıma kadar aylık enflasyon oranları sırasıyla yüzde 2,06, yüzde 2,04, yüzde 3,23, yüzde 2,55 ve yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte beş aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik zam da hesaba dahil edildi.

KESİN ZAM ORANI OCAKTA BELLİ OLACAK

Aralık ayı enflasyonunun 5 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte memurların 2026 yılında alacağı kesin zam oranı netleşecek. Merkez Bankası piyasa beklentilerine göre aralık enflasyonunun yüzde 1,08 olması halinde altı aylık toplam enflasyon yüzde 12,40 seviyesine çıkacak. Bu senaryoda kümülatif zam oranı yüzde 18,84 olarak hesaplanıyor. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında maaşlara 1000 TL seyyanen zam eklenecek ve en düşük memur maaşında artış yaşanacak.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Mevcut durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 18,84’lük zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde, 1000 TL’lik seyyanen artışla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL’ye yükselecek.

Enflasyonun yüzde 31 gelmesi durumunda ise altı aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Bu senaryoda toplam zam oranı yüzde 18,79 olarak hesaplanırken, en düşük memur maaşı 59 bin 992 TL’ye çıkacak. 1000 TL’lik ilaveyle birlikte bu tutar 60 bin 992 TL olacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI DA ETKİLENECEK

En düşük emekli memur maaşı, yüzde 18,79’luk zam gerçekleşmesi halinde 22 bin 672 TL’den 1000 TL’lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL’ye yükselecek. Yüzde 18,84’lük zam senaryosunda bu tutar 27 bin 943 TL olurken, yüzde 17,79’luk üçüncü senaryoda en düşük emekli memur maaşı 27 bin 705 TL seviyesine çıkacak.