Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zamma tepki: 'Bu maaşla bir günü geçiremezler'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 25 olarak açıkladığı maaş zamları emeklileri üzdü.

Emeklilere yeni zamları nasıl bulduklarını sordu. İşte yanıtları:

- Kadir Yıldız: Vatandaşın tenceresi kaynamıyor. En azından asgari ücret kadar olmalıydı. Adamlar kendilerine geldiğinde 30-40 bin TL alıyorlar. Ben emekliyim hâlâ dekorasyon işinde çalışıyorum. Türkiye şartlarında kira minimum 6 bin TL. Geleceğe dair ümit yok ki.

- Sadri Mamur: Emekliler AKP’ye oy vererek kendileri böyle bir ortamı hazırladı. Var olan olumsuzluklara sessiz kaldıklarından dolayı ister istemez böyle bir süreci yaşıyorlar.

- İzzet Erkol: Enflasyona inanıyorsanız her şey normal ama buna kimse inanmıyor. O zaman da bize verilen ücret, hak ettiğimizin altında kalıyor. Herkesin satın alma gücü geçiyor ve fakirleşiyoruz.

- Ayşe Ocak: Zam ne olursa olsun bu şartlarda yetmez. Bir yandan verip, bir yandan da fazlasını alıyorlar. Artık çoluk çocuk herkes ekonomi düşünür oldu. Kendime mont alalı dört ya da beş sene oldu.

- Birol İnanlı: Karar alanlar emekli maaşıyla bir gün geçinemezler.

- Gültekin Seferoğlu: Bu zamlar emeklilerle dalga geçmek demektir. Bu ülkenin emeklileri AK Parti’ye oy vermeye devam ederse bu şekilde geri dönecektir.