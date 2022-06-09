Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşları ne kadar olacak?

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:16

Milyonlarca memur ve emekli temmuzda yapılacak maaş zammını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını geçen günlerde açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda.

NE KADAR ZAM OLACAK?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın yazısına göre, yüzde 30.64’lük oluşan enflasyon farkı üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor. Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre yüzde 37.64’lük zammın daha da artacağı ve yüzde 40’lara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek.

Beş aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8.848 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 5.900 liraya çıkacak. Yine 5 aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29.358 liraya, şube müdürünün maaşı 15.399 liraya, öğretmenin maaşı 11.930 liraya, polis memurunun maaşı 13.359 liraya, hemşirenin maaşı 11.494 liraya, araştırma görevlisinin maaşı 14.887 liraya, uzman doktorun maaşı da 18.322 liraya çıkacak. Derecesi 9/1 olan memur ise 9 bin lira maaş alacak.