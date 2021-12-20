Kabine toplanıyor: Gözler emekli ve memur zamlarında
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak.
Yılın son Kabine toplantısı Bugün gerçekleştirilecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantının ana gündem maddelerini pandemi ve ekonomideki gelişmeler oluşturacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI
Toplantının en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşları. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın ardından gözler memurlar ve kamu işçileriyle imzalanan toplu sözleşmelere çevrildi.
Enflasyon farkının yanı sıra toplantıda ilave zam oranı da gündeme gelecek. Öte yandan asgari ücretin 4 bin 253 TL’ye yükseltilmesi sonrası emekliler de maaşlarında bir iyileştirme bekliyor.
3600 ek göstergeyle ilgili son durumun da toplantıda gündeme alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA
Toplantıda döviz kurundaki yükselişin ekonomiye yansıması da ele alınacak. Ardı ardına yaptığı faiz indirimi sonrası Merkez Bankası’nın dövize yaptığı müdahaleler de bu toplantının en önemli başlıklarından birini oluşturacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ekonomik gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.
FAHİŞ FİYATLAR
Stokçuluk yaptığı iddia edilen kişilere verilecek idari para cezasının artırılmasına ilişkin düzenleme bu hafta TBMM gündemine geliyor. AKP kurmayları, piyasalarda görülen fiyat artışının sebepleri arasında stokçuluk olduğunu söylerken iktisatçılar fiyatlardaki artışların enflasyonu yükselten politikalardan kaynaklandığı görüşünde.
Kabine’de fahiş fiyat artışları ve stokçuluk da gündeme alınacak ve yeni tedbirler masaya yatırılacak.
OMİCRON TEDBİRLERİ ARTACAK MI?
Türkiye’de İstanbul ve İzmir’de görülen Omicron varyantı da toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası tedbir olarak hatırlatma dozu yapılabileceğini açıklamıştı. Toplantıda Bakan Koca’nın yapacağı bilgilendirme sonrası bir yol izleneceği belirtiliyor.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı