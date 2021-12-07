Memur zammı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan iki senaryo
Milyonlarca memur ve memur emeklilerine ocak ayında sosyal refah düzenlemesi yapılacak. Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak konusu. Ek zamla ilgili masada iki ihtimal bulunuyor.
Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.
NTV'nin haberine göre kulislerde konuşulanlara göre, bu konuda iki ihtimal öne çıkıyor.
Memur ve memur emeklileri sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 3 zam aldı. Temmuz-ocak arasında oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. 5 ayda yüzde 10,48'lik TÜFE artışı oldu. Maaşlara yaklaşık 7,5 puanlık ek zam imkanı şimdiden doğdu.
Sözleşme gereği memurlara ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 5.
İLK İHTİMAL: SEYYANEN ZAM
Konuşulan ihtimallerden ilki memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması. Bu durumda maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanarak düzeltme yapılacak.
İKİNCİ İHTİMAL: SÖZLEŞME ZAMMININ ARTIRILMASI
İkinci senaryoda ise sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın daha yukarı çıkarılması ve üstüne de enflasyon farkı eklenmesi. Böylece zam ocakta yansıtılarak kayıplar azaltılmış olacak.
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