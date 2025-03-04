‘Memur ve emeklinin nefes alacak hali kalmadı’

İlk iki ayda yüzde 7.42’ye ulaşan enflasyon, memur ile memur emeklisine yılın ilk altı ayı için verilen yüzde 6’lık toplu iş sözleşmesi zammını aştı. Bu kesim için şimdiden 1.42 puanlık farkı oluştu.

‘Memur ve emeklinin nefes alacak hali kalmadı’
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Bu yılın başında, Temmuz-Aralık 2024 döneminde oluşan yüzde 15.75’lik enflasyon kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yine ilk iki ayda yüzde 7.42 eridi. Bu gelişmeyi değerlendiren isimlerden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 6 toplusözleşme zammının Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verildiğine işaret ederek şunu vurguladı: 

‘HAKEM HAZIR OLMALI’

“Hakemin zammı iki ayda tükendi, kamu işvereni masada telafi edecek zamma hazırlanmalı. Çünkü geri kalan 4 ay boyunca kamu görevlileri ve emeklilerimiz enflasyon karşısında sıkıntı çekmeye devam edecek.” Türkiye KamuSen Genel Başkanı Önder Kahveci ise şuna dikkat çekti: “Memur ve emeklinin nefes alacak halinin kalmadığı görülmeli. Bu ay itibarıyla ek zam yapılması, refah payı ile bu artışın desteklenmesi ve enflasyon farkının doğrudan maaşlara yansıtılması yaraları bir nebze olsun saracaktır.”


Etiketler: #Memur #Memur ve emekli

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