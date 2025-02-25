Polis memuru evinde ölü bulundu!
Antalya'da polis memuru Fikret Oğuz (54) sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Akın Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan polis memuru Fikret Oğuz'u uyandırmak için sabah saatlerinde yatak odasına giren eşi, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, 1 çocuk babası Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Oğuz'un cenazesi, morga kaldırıldı.
Uyku apnesi olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Fikret Oğuz'un, çalıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde ve çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Antalya #ölü bulundu #Polis memuru
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- 'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme
- Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme