Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak? Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:13

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yılmaz "Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin reel ekonomide ve büyümede çok başarılı olduğunu savunan Yılmaz, "Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak" diye konuştu.

Yılmaz özetle şunları söyledi:

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI

"Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak.

ASGARİ ÜCRET

Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM

İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Önümüzdeki dönemde vergide adaleti artırıcı kayıt dışılığı azaltıcı vergi vermeyen kesimleri sistemin içine dahil eden bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu yönde düzenlemeler yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunları olgunlaştırdığı zaman Meclisimizin gündemine gelecektir. Kayıt dışılık dediğimiz hadiseyle tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz. Yeni teknolojilerin getirdiği imkanları da kullanarak kayıt dışılıkla her türlü mücadelemizi yapacağız. Amacımız daha adaletli bir vergi sistemi oluşturma. Aslında bu yönde çok şeyler yaptık biz. Birçok adım atmış durumdayız. Bunları daha da ileriye taşımak için doğrudan vergilerin payını artırmak istiyoruz. Sosyal adalet açısından daha iyi bir düzen."