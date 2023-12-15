BİSAM açıkladı... Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katını aştı!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:04

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:05

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamasına göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı kasım ayında 13 bin 745 TL'ye, yoksulluk sınırı 47 bin 544 TL'ye yükseldi.

Hesaplama, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldı.

Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken minimum tutarı ifade ediyor.

Yoksulluk sınırı ise, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplanıyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşıyor.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 753 liraya ulaşırken, bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 603, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 860, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 528 lira olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK HARCAMA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERINE

Günlük harcamalarda Kasım 2023’de en yüksek maliyet grubunu 152,52 liralık harcamayla süt ve süt ürünleri grubunun oluşturduğu belirtilen raporda et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum günlük harcama tutarı 88,27 olarak kaydedildi. Bu tutar sebze ve meyvede 97,71 liraya ulaştı, ekmekte 33,38 lira olarak hesaplandı. Katı yağ ve sıvı yağ için 26,88 liralık günlük masraf, yumurta için 9.81, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 12,06 lira günlük harcama yapılması gerektiği belirtildi. Toplam günlük harcama gereksinimi 458 lira olarak hesaplandı.