Yeni ekonomi paketi Meclis'te: Erdoğan'dan '5'li çete'ye müjde

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:37

AKP'nin hazırladığı 18 maddelik yeni ekonomi paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, Erdoğan'a müteahhitlerin talep ettikleri yeni fiyat düzenlemelerini yapması için yetki verilcek.

BOTAŞ, bakanlık görüşünü de almak şartıyla bölgesel ve iklim koşullarına dikkate alarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulayacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE KATKI PAYI ARTIYOR

NTV'nin aktardıklarına göre teklifle, bireysel emeklikte devlet katkısı 5 puan arttırılarak yüzde 30'a yükseltilecek. Sistemden çıkmak isteyen katılımcılara kısmen ödeme yapılması imkanı getirilecek. Katılımcılar devlet katkısı hariç, hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar ödeme alabilecek. Ayrıca kısmen ödeme tutarının devlet katkısı hesabındaki tutardan da yüzde 25'i aşmamak koşuluyla ödeme yapılabilecek.

KAMU MÜTEAHHİTLERİNE DESTEK

Teklifle, '5'li çete' olarak adlandırılan Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol gibi kamuyla iş yapan müteahhitlere yönelik de önemli düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı'na kamu yapan müteahhitlerine maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor. Kararnameyle müteahhitlerin talep ettikleri yeni fiyat düzenlemeleri yapılacak.

İHRACATÇILARA VERGİ DESTEĞİ

Teklifle ayrıca 2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürülecek. Memur ve emeklilere yapılan ek zam kanun altına alınacak. Türk Lirası vadeli mevduat uygulamasının alt yapısı oluşturulacak.