Memur ve emekliye kötü haber: AYM'ye taşınan zam itirazı reddedildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakem kurulunun memur ve emekli zam kararının uygulanmasını tedbiren durdurma talebini reddetti. Mahkeme, yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne ciddi bir tehlike oluşturmayacağı gerekçesine dayandı.

ZAM KARARINA İTİRAZ AYM’YE TAŞINMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nu düşük zam gerekçesiyle mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zam oranlarının düşük açıklanması üzerine Kamu Hakem Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18,8 zam verildiğini belirterek, bunun yoksullaşmaya yol açacağını savunmuş ve zam kararının “tedbiren durdurulması” ile “iptal edilmesini” talep etmişti.

