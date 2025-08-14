Memur zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı tahminini açıkladı!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 3 milyon 650 bin memur ile 2 milyon 520 bin memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecini köşe yazısında değerlendirdi. Erdursun, daha önce asgari ücret ve emekli maaş zammı tahminlerinde yüksek isabet oranıyla öne çıkmıştı. Şimdi ise mevcut ekonomik hedefler ve hükümetin yaklaşımı ışığında, memur zammı beklentilerini paylaştı.

YÜKSEK ORANLI TALEPLERİN GERÇEKLEŞME ŞANSI

Uzman, sendikaların talep ettiği yüksek oranlı maaş artışlarının hayata geçirilmesinin güç olduğunu vurguladı. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2024 ve 2025 zam oranları geçtiğimiz yıl Ağustos ayında belirlenmişti. Buna göre memur maaşlarına 2024’te ilk yarı için yüzde 15, ikinci yarı için yüzde 10; 2025’te ise ilk yarı yüzde 6, ikinci yarı yüzde 25 zam yapılması kararlaştırılmıştı.

GELECEK YILLARA YÖNELİK TALEPLER

2026 ve 2027 yıllarına yönelik talepler ise oldukça yüksek. Sendikalar, 2026’nın ilk yarısında taban aylığa 10.000 TL artış, yüzde 10 refah payı ve yüzde 20 toplu sözleşme zammı; ikinci yarısında ise 7.500 TL artış ve yüzde 20 zam talep ediyor. 2027 için ise yüzde 20 ve yüzde 15 oranlarında artış öneriliyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ VE TAHMİNLER

Ancak hükümet, 2026 yılı için yüzde 6 + yüzde 6 gibi düşük bir teklif sundu. Merkez Bankası’nın resmi enflasyon hedefleri (yüzde 12 – 2026, yüzde 8 – 2027) dikkate alındığında, tahmini zam oranlarının 2026’nın ilk yarısında yüzde 7–yüzde 9, ikinci yarısında yüzde 6–yüzde 8; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5–yüzde 7, ikinci yarısında ise yüzde 4–yüzde 6 seviyelerinde kalması bekleniyor. Refah payı veya taban aylık artışı ihtimali düşük görünüyor.

ÖĞRETMEN MAAŞI PROJEKSİYONU

Erdursun’a göre, sendikalar bugün 61.126 TL olan bir öğretmen maaşının 2026 başında 93.000 TL’ye yükselmesini talep etse de, gerçekleşme ihtimali düşük. Mevcut projeksiyonlar, bu maaşın Ocak 2026’da yaklaşık 65.000 TL seviyesinde kalacağını gösteriyor. Hakem Heyeti sürecine gidilmesi durumunda ise geçmiş örneklerde olduğu gibi hükümet teklifine yakın karar çıkması muhtemel.

REEL GELİR KAYBI SÜRECEK

Artan yaşam maliyetleri karşısında memur maaşlarının satın alma gücünün gerilemeye devam edeceği ve reel gelir kaybının süreceği öngörülüyor.