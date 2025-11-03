Beklenen gün geldi, emekli maaşı zammını etkileyecek dördüncü enflasyon verisi açıklandı. Peki, Memur zammı ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

MEMUR 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 4 aylık memur enflasyon farkı netleşmiş oldu. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verisi aylık 2,55 olarak duyuruldu. Bu oranlar baz alındığında memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

ENFLASYON 2,55 OLARAK AÇIKLANDI

AA Finans'ın Ekim ayı enflasyon beklentisi ortalaması 2,69 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verisi 2,55 olarak duyuruldu. Bu hesaplamalar doğrultusunda 4 aylık kesinleşen memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 16,56'ya ulaştı. Bu orana 1.000 TL taban aylık artışı da ilave edilecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Milyonlarca memur ve emekli için belirleyici olan ekim ayı verileri açıklandı. TÜİK saat 10.00’da yayımladığı verilerle birlikte temmuzdan ekime kadar oluşan dört aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Ocak 2026’da nihai zam oranları açıklanacak.

Açıklamaya göre, ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 artarken temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 olarak kaydedilmişti. Böylece dört aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 seviyesinde oluştu.