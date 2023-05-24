Memura yüzde 30 kurbana yüzde 164

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Diyanet, yurtiçi vekaleten kurban kesimi fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 164 zamlı şekilde 5 bin 950 lira açıkladı. Bu tutar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı 2018’de 850 liraydı. Vekaletle kurban ücretlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yaşanan artış oranı yüzde 600’e dayandı. Yurtdışı vekaleten kurban ücretindeki artış ise yüzde 340’ı buldu.

