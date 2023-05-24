2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Memura yüzde 30 kurbana yüzde 164

Memura ocakta yüzde 30 zam yapan iktidarın gizlemeye çalıştığı ekonomik kriz, vekaletle kurban kesiminde açığa çıktı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00
Memura yüzde 30 kurbana yüzde 164
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Diyanet, yurtiçi vekaleten kurban kesimi fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 164 zamlı şekilde 5 bin 950 lira açıkladı. Bu tutar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı 2018’de 850 liraydı. Vekaletle kurban ücretlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yaşanan artış oranı yüzde 600’e dayandı. Yurtdışı vekaleten kurban ücretindeki artış ise yüzde 340’ı buldu.


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