Memurlar ek zam istiyor

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Bu kapsamda KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri dün İzmir’de “İnsanca bir yaşam” sloganıyla eylem yaparken Kamu-Sen ve Memur-Sen işçi-memur ücretleri arasındaki farkın büyüdüğüne dikkat çekti.

Konak’taki eylemde konuşan BES İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven, “Son bir yılda süt yüzde 240, salça 280, meyve yüzde 200, bakliyat yüzde 150 zamlandı. 200 lira ile alabildiğimiz kıyma 650 grama indi. Hakkımız olan ek zammı acil olarak istiyoruz. Bizleri oyalayanlara da oy yok diyoruz” dedi.

Kamu işçilerine verilen zamma dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, memurlara seyyanen zam verilmesini istedi. Geylan’a göre Ocak 2023 itibarıyla kamu işçisinin en düşük maaşı 15 bin TL olurken en düşük dereceli memurun maaşı bütün sosyal yardımlar, aile ve çocuk parası, ek ödemelerle birlikte 11 bin 930 TL’de kaldı.

İktidarla düşük zam oranları içeren sözleşmeye imza atan Memur-Sen de temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam yapılmasını istedi. Ancak bu tür zam için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.