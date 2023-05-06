Sendikalar, Kılıçdaroğlu'nun memur maaşı çıkışını değerlendirdi: 'Olumlu ama yeterli değil'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:00

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir video çekerek memurlara bir müjde verdi. Kılıçdaroğlu “2012’de en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2.5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden, iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak” dedi.

Sendikalar ise Kılıçdaroğlu’nun vaadini, ilk aşamada kayıpların giderilmesi için olumlu ama yetersiz buldu. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Biz maaşların yoksulluk sınırı olan 32 bin liranın üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Ancak ilk etapta bu yılın 6 aylık dönemindeki kayıpların giderilmesi noktasında, yeni toplusözleşmeye kadar böyle bir artış kamu emekçilerini rahatlatacaktır” diye konuştu.

(Mehmet Bozgeyik)

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını “Yeterli değil” sözleriyle değerlendirdi. Yeşildağ, “Sadece en düşük memur maaşını artırmakla sorun bitmiyor. Eşit işe eşit ücret ödemek lazım. İş barışını sağlamak lazım” dedi.