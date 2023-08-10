Memurun gözü toplu sözleşmede! KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten tepki: Sözleşme varmış gibi yapılıyor

Memur ile memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplusözleşme görüşmelerinde 9 gün geride kaldı. Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen dışında masada ne görüşüldüğünü bilen yok.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00
Memurun gözü toplu sözleşmede! KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten tepki: Sözleşme varmış gibi yapılıyor
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Memur-Sen, sadece görüşmelerdeki komisyon çalışmalarında genele ve hizmet kollarına ilişkin maddelerin ön müzakeresinin yapıldığını bildirdi. İktidar ilk zam teklifini ise 14 Ağustos’ta açıklayacak. 

(Mehmet Bozgeyik)

Yaşanan süreci yorumlayan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik şu noktaya dikkat çekti:

“Yasa antidemokratik. Katılımcılığı olmayan, toplusözleşme mantığı içinde yürümeyen bir süreç. Bize bilgi verilmiyor. Demokratik bir süreçmiş gibi, karşılıklı pazarlık, müzare, tek tek taleplerin masaya yatırıldığı bir düzenek işliyormuş gibi, toplu sözleşme varmış gibi gösteriliyor. Aslında demokratik bir süreç işlemiyor. Bize bazen ‘bu haliyle neden katılıyorsunuz’ diye soruluyor. Ancak ilk toplantıda hem mali hem de sosyal taleplerimizi iletmiş oluyoruz.” 


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