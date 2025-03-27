Mercan Makina'da işçiler mücadeleyi büyütüyor: 'Düşmanca tutumunuza son verin!'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:39

Birleşik Metal-İş, Manisa OSB’de faaliyet gösteren Mercan Makina’da sendikalı işçilere yönelik zorunlu izin ve işten çıkarmalara karşı mücadeleyi büyüteceklerini açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Limited Şirketi'nde yaşanan sendikal hak ihlallerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, işçilerin insanca çalışma koşulları ve güvenceli iş talepleriyle sendikalarına üye oldukları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamız, iş yerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak 13 Mart 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş, Bakanlık ise sendikamızın işyerinde yetkili olduğunu belgeleyen tespiti tarafımıza ulaştırmıştır. Ancak Mercan Makina işvereni, işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkına tahammül göstermemiş, önce üyelerimizi hukuksuz şekilde zorunlu izne çıkarmaya çalışmış, ardından da 7 üyemizi işten çıkarmıştır."

Açıklamada, işçilerin bu hukuksuzluğa karşı 20 Mart’tan itibaren fabrika önünde direnişe başladığı ve içeride çalışan sendika üyelerinin de işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması için tepki gösterdiği ifade edildi.

"Mercan Makina patronu, baskılarını artırarak sendikamıza üye olan tüm işçileri 28 Mart Cuma gününe kadar zorunlu izne çıkarmıştır. Buradan bir kez daha Mercan Makina işverenini uyarıyoruz: Bu şirketi var eden işçilerdir. Onları sendikaya üye oldukları için hukuksuzca izne çıkaramaz, istifaya zorlayamaz ve işten atamazsınız. İşçilerin sendikaya üye olma hakkını engellemek, sendika özgürlüğünü güvence altına alan tüm mevzuata aykırıdır ve suç teşkil eden bir tutumdur."

Sendika, işverenin sendikal hakları tanımaması durumunda mücadelenin daha da büyüyerek süreceğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

"İşçilerin sendikal haklarına yönelik bu düşmanca tutumunuza derhal son verin! Tüm işçileri izin dönüşü işbaşı yaptırın ve sendikayla masaya oturun. Hep birlikte çalışma barışını sağlayalım. Aksi takdirde, hukuksuz uygulamalarınıza karşı mücadelemizi daha da büyüterek sürdüreceğimizi ve işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Açıklamada, Mercan Makina işçilerinin sendikal hakları tanınana kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.